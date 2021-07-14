Обнародовано число наркоманов, состоящих на официальном учете в Азербайджане

БАКУ / Trend/ - Согласно информации на конец 2020 года, в Азербайджане на учете официально состоят 33 788 лиц, использующих наркотики.

Об этом сказал генеральный директор Республиканского наркологического центра Орхан Джафаров, сообщает в среду Trend.

По его словам, из них 618 – женщины: «Девять человек – это наркоманы в возрасте 15-17 лет. В сравнении с прошлыми годами разница небольшая. Но есть и такие, кто не встал на учет. Думаю, число таких лиц выросло, не не намного».

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)