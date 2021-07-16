На автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша началось строительство тоннелей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На автомагистрали Ахмедбейли-Физули-Шуша, фундамент которой был заложен 14 января во время поездки Президента Ильхама Алиева в Физулинский район, началось строительство тоннелей, сообщает в пятницу Trend.

За счет мостов и тоннелей, которые будут построены на участках дороги, проходящих по территории со сложным рельефом, ее протяженность составит 84,6 километра.

После этого на трассе планируется строительство разноуровневых дорожных развязок.

На дороге строятся семь тоннелей, включая тоннель, фундамент которого был заложен главой государства 14 июня на участке трассы Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящем через село Дашалты.

Суммарная протяженность строящихся тоннелей составит 6,3 километра, ширина - 12 метров.

Работы на въездах в тоннели, длина которых составит от 360 до 3 300 метров, уже завершены. В настоящее время продолжаются работы по вывозу грунта из тоннелей.

В рамках проекта также планируется строительство девяти виадуков, и соответствующие работы уже начались.

Первый 48-километровый участок автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящий через крупные населенные пункты и огибающий лес Топхана, будет иметь шесть полос движения, а участок трассы с 48-го по 84-й километр - четыре.

Строительство этой дороги осуществляется в четыре этапа. Это участки до 17-го километра и от 17-го до 34-го километра, который строят две подведомственные Госагентству автомобильных дорог организации; участок с 34-го по 51-й километр, строящийся ООО AZVİRT; участок с 51-го по 84-й километр, который строит турецкая Kolin İnşaat.

На участках трассы до 3-го километра, с 34-го по 37-й километр и с 51-го до 53-го километра завершены земляные работы.

Также в настоящее время земляные работы ведутся на участках с 17-го по 42-й и с 51-го по 84-й километр трассы.

В то же время на 49-м километре дороги началось строительство моста.

Строительство автомагистрали Ахмедбейли-Физули-Шуша, которая берет свое начало с автомобильной дороги М6 Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан-госграница Армении, проходит через территории освобожденных Физулинского, Ходжавендского, Ходжалинского и Шушинского районов, планируется завершить в течение 2022 года.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)