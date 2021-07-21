Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 15 025 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 5 452, вторую – 9 573.

Общее количество введенных доз вакцины – 4 398 900.

При этом первую дозу препарата получили 2 597 118, вторую – 1 801 782 человек.