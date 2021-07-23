Команда Азербайджана прошла на параде спортсменов в рамках открытия Олимпиады в Токио
БАКУ /Trend/ - Парад официальных делегаций начался на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио.
Как сообщает в пятницу Trend, в параде также приняла участие команда Азербайджана.
Ее знаменосцами стали дзюдоист Рустам Оруджев и тхэквондистка Фарида Азизова.
Их вместе с шеф-де-миссионом сборной и спортивным управляющим министерства молодежи и спорта Фаридом Мансуровым сопровождала делегация в составе 24 человек.
Отметим, что наша команда на параде прошла пятой по счету после Греции, команды беженцев, сформированной Международным олимпийским комитетом, Исландии и Ирландии.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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