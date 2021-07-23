Команда Азербайджана прошла на параде спортсменов в рамках открытия Олимпиады в Токио

БАКУ /Trend/ - Парад официальных делегаций начался на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио.

Как сообщает в пятницу Trend, в параде также приняла участие команда Азербайджана.

Ее знаменосцами стали дзюдоист Рустам Оруджев и тхэквондистка Фарида Азизова.

Их вместе с шеф-де-миссионом сборной и спортивным управляющим министерства молодежи и спорта Фаридом Мансуровым сопровождала делегация в составе 24 человек.

Отметим, что наша команда на параде прошла пятой по счету после Греции, команды беженцев, сформированной Международным олимпийским комитетом, Исландии и Ирландии.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)