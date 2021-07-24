Азербайджанский гимнаст завершил выступление на Олимпиаде в Токио

БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках Летних Олимпийских игр-2020 в Токио прошли квалификационные соревнования по спортивной гимнастике, на которых Азербайджан представил Иван Тихонов, сообщает в субботу Trend.

В индивидуальном многоборье азербайджанский спортсмен с результатом 80.298 балла занял 45 место, не пройдя в финал многоборья. В отдельных дисциплинах лучший результат Тихонов показал в упражнении на кольцах, заняв 20-ю позицию.

Результат выступления Ивана Тихонова в отдельных дисциплинах составил: в опорном прыжке -13.600 балла, на параллельных брусьях - 12.766 балла, на перекладине -13.133 балла, в вольном упражнении - 13.233 балла, на гимнастическом коне - 13.366 балла и на кольцах - 14.200 балла.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)