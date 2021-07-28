Определены категории лиц, которым разрешен въезд в Азербайджан авиатранспортом

Общество 28 июля 2021 19:01 (UTC+04:00)
Определены категории лиц, которым разрешен въезд в Азербайджан авиатранспортом

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "О мерах по продлению особого карантинного режима и устранению некоторых ограничений".

Как сообщает в среду Trend, согласно изменениям, граждане Азербайджана, а также владельцы дипломатических паспортов, руководители, сотрудники дипмиссий и консульств зарубежных стран в Азербайджане, члены их семей, иностранцы и лица без гражданства с разрешением на работу в Азербайджане, иностранцы и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное или постоянное проживание в Азербайджане, члены их семей (жена или муж, родители, находящиеся на их попечении, и дети до 18 лет, дети с ограниченными возможностями), а также лица, имеющие специальное разрешение Оперативного штаба при Кабмине на въезд в страну, будут допускаться на рейс при наличии у них соответствующих документов и документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, выданного за 72 часа до вылета.

Иностранцы и лица без гражданства, ближайший родственник (один из родителей, сестра, брат, муж, жена и ребенок, дедушка, бабушка и внук) и член семьи (муж, жена, родители, дети) которых является гражданином Азербайджана, могут прибыть в страну авиатранспортом при наличии документа, подтверждающего степень родства, и документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, выданного за 72 часа до вылета.

(Перевод: Турал Гараджаев)

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