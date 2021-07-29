В Азербайджане за сутки выявлены 615 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 181 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 615 случаев заражения коронавирусом, 181 человек выздоровел, пятеро - скончались, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлены 342 548 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 332 574 человека вылечились, 5 019 – скончались, число активных больных составляет 4 955.

За последние сутки в Азербайджане были проведены 10 423 теста на COVID-19, а в целом за все время пандемии – 4 014 073.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)