Синоптики рассказали о погоде в Азербайджане в августе

БАКУ /Trend/ - В августе на территории Азербайджана среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме, местами превысит ее. Среднемесячное количество осадков также будет близко к климатической норме.

Как сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 26-29 градусов тепла, что близко к климатической норме и превышает ее на 1-3 градуса. Ночью температура воздуха составит 21-26, днем - ​​30-35, в отдельные дни - 38-41 градус тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма - 6-8 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Нахчыванской АР ожидается на уровне 25-28 градусов тепла, что в пределах климатической нормы. Температура воздуха ночью составит 22-27, днем - ​​32-37, в отдельные дни - 40-42 градуса тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма - 6-10 мм).

В Ханкенди, Шуше, Ходжалинском, Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кельбаджарском, Дашкесанском, Гедабейском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 18-22 градусов тепла, что близко к климатической норме и на 1 градус превышает ее. Ночью температура воздуха составит 14-19, днем - ​​22-27, в отдельные дни - 30-35 градусов тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма - 32-55 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джебраильском районах составит 25-27 градусов тепла, что близко к климатической норме и на 2 градуса превышает ее. Ночью температура воздуха составит 21-26, днем ​​- 31-36, в отдельные дни - 38-40 градусов тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма - 15-27 мм).

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском, Гусарском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 23-26 градусов тепла, что близко к климатической норме и на 1-2 градуса выше нормы. Ночью температура воздуха составит 19-24, днем - ​​27-32, в отдельные дни - 35-38 градусов тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма - 13-116 мм).

В Мингячевирском, Евлахском, Гекчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджебединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском, Нефтчалинском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 26-29 градусов тепла, что близко к климатической норме и на 1-2 градуса превысит норму. Ночью температура воздуха составит 22-27, днем - ​​33-37, в отдельные дни - 41-44 градуса тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма - 6-22 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах ожидается на уровне 22-27 градусов тепла, что близко к климатической норме и на 1-2 градуса превышает ее. Ночью температура воздуха составит 20-25, днем - ​​28-33, в отдельные дни - 35-37 градусов тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма - 13-83 мм).

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)