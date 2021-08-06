Азербайджанский борец вышел в финал Олимпиады в Токио (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев в полуфинале соревнований Олимпиады в Токио в весовой категории до 65 килограммов встретился с индийским атлетом Баджрангом Баджрангом.
Как сообщает в пятницу Trend, одержав уверенную победу над своим соперником со счетом 12-5, Алиев вышел в финал Олимпиады, обеспечив тем самым себе серебряную медаль.
Напомним, что в 1/8 финала Алиев одержал вверх над сенегальцем Адамом Диаттаном, а в 1/4 финала оказался сильнее казахстанского борца Даулета Ниязбекова.
(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев)
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