Азербайджанский борец вышел в финал Олимпиады в Токио (ВИДЕО)

Общество 6 августа 2021 13:39 (UTC+04:00)
Азербайджанский борец вышел в финал Олимпиады в Токио (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский борец вольного стиля Гаджи Алиев в полуфинале соревнований Олимпиады в Токио в весовой категории до 65 килограммов встретился с индийским атлетом Баджрангом Баджрангом.

Как сообщает в пятницу Trend, одержав уверенную победу над своим соперником со счетом 12-5, Алиев вышел в финал Олимпиады, обеспечив тем самым себе серебряную медаль.

Напомним, что в 1/8 финала Алиев одержал вверх над сенегальцем Адамом Диаттаном, а в 1/4 финала оказался сильнее казахстанского борца Даулета Ниязбекова.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Турал Гараджаев)

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