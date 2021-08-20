В Азербайджане учреждения ответственны за вакцинацию сотрудников от COVID-19 – Ульви Мехтиев

Общество 20 августа 2021 12:10 (UTC+04:00)
В Азербайджане учреждения ответственны за вакцинацию сотрудников от COVID-19 – Ульви Мехтиев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане учреждения несут ответственность за вакцинацию своих сотрудников от коронавируса.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа сказала заведующая департаментом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, компании могут проконтролировать вакцинацию своих работников посредством «личных кабинетов» на портале icaze.gov.az.

Новость обновляется
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В Иране число умерших от коронавируса превысило 100 тыс.
В Иране число умерших от коронавируса превысило 100 тыс.
В Иране вводят жесткий карантин из-за коронавируса
В Иране вводят жесткий карантин из-за коронавируса
Иран увеличил прием иностранных студентов
Иран увеличил прием иностранных студентов
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Завтра в Баку будет до 38 градусов тепла Общество 13:08
Балансовые запасы нефти Казахстана составляют 4,4 млрд тонн Энергетика 13:05
ЦБ Азербайджана обнародовал размеры кредитования правительственных учреждений Финансы 13:03
Maersk Drilling назвала доходы от операций в Азербайджане Энергетика 12:56
Вакцинация от коронавируса в Азербайджане не является принудительной - Шахмар Мовсумов Общество 12:54
В соответствующую систему могут быть внесены имена лиц, вакцинированных от коронавируса за рубежом - Шахмар Мовсумов Общество 12:43
В Азербайджане пока не рекомендуется вакцинация от коронавируса лиц в возрасте младше 18 лет - Шахмар Мовсумов Общество 12:31
ИКГФ Азербайджана выставил на аукцион третий в 2021 г. транш ипотечных облигаций Финансы 12:28
В Азербайджане изучается возможность вакцинации детей от COVID-19 - Ягут Гараева Общество 12:23
У покупателей в маркетах не будут требовать наличия COVID-паспорта - МВД Азербайджана Общество 12:18
Оперштаб при Кабмине Азербайджана о возможности открытия театров и кинотеатров Общество 12:15
Для пассажиров метро Баку нет каких-либо требований в связи с вакцинацией от коронавируса - МВД Общество 12:13
В Азербайджане учреждения ответственны за вакцинацию сотрудников от COVID-19 – Ульви Мехтиев Общество 12:10
В Азербайджане стартап впервые реализовал онлайн-продажи страхового продукта Экономика 12:07
Рост инфицирования коронавирусом в Азербайджане связан со штаммом "Дельта" - Ягут Гараева Общество 12:00
В Азербайджане с 15 сентября планируется возобновить занятия в школах - Шахмар Мовсумов Общество 11:58
Экспорт Узбекистана в Канаду за 7 мес. 2021 года составил свыше $100 млн. Узбекистан 11:56
Вопрос возобновления работы общественного транспорта в выходные дни может быть рассмотрен в сентябре - Шахмар Мовсумов Общество 11:56
В Азербайджане полицейские в штатском будут проводить проверки в торговых центрах - МВД Общество 11:51
В Азербайджане вузы будут нести ответственность за допуск к занятиям студентов без COVİD-паспорта - МВД Общество 11:46
В Азербайджане обнародованы размеры штрафа за отсутствие COVİD-паспортов Общество 11:43
В Грузии зафиксирован новый рекорд смертности от COVID-19 Грузия 11:40
В Азербайджане за год сократилось кредитование общественных организаций Финансы 11:39
В Азербайджане есть врачи, выдающие гражданам поддельные COVID-паспорта - Шахмар Мовсумов Общество 11:29
Азербайджанская нефть подешевела Энергетика 11:28
Сегодня в Азербайджане нет необходимости в дополнительных ограничениях по COVID-19 - Шахмар Мовсумов Общество 11:27
Казахстан намерен достичь углеродной нейтральности к 2060 году Казахстан 11:25
В Азербайджане разработана программа по проверке COVID-паспортов - Ульви Мехтиев Общество 11:24
В Азербайджане 97% подключенных к аппарату ИВЛ не прошли вакцинацию - Ягут Гараева Общество 11:22
Туркменское АО объявило тендер на закупку химпродукции Тендеры 11:19
В Азербайджане в последние дни наблюдается резкий рост инфицирования коронавирусом – TƏBİB Общество 11:18
В Азербайджане с сентября будут введены новые ограничения в связи с коронавирусом - Шахмар Мовсумов Общество 11:09
Грузоперевозки автотранспортом в Азербайджане незначительно сократились за год Транспорт 11:07
Грузоперевозки воздушным транспортом в Азербайджане выросли почти на 20% Транспорт 11:05
Азербайджанский экспорт в Израиль вырос более чем на треть Бизнес 11:02
Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана провел брифинг Общество 11:01
Туркменистан увеличил экспорт химпродукции в Россию Бизнес 10:48
120-летие Хана азербайджанской музыки! Культура 10:44
Узбекистан и Швейцария обсудили эвакуацию граждан из Афганистана Узбекистан 10:43
Бакинский порт разработал новую стратегию по защите окружающей среды Транспорт 10:36
В банках Азербайджана выросло число клиентских счетов Финансы 10:23
Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на различных направлениях Политика 10:23
Омбудсмен Азербайджана направила международным организациям II часть отчета о политике ненависти Армении к азербайджанцам Политика 10:18
В рамках конкурса «Кубок моря» военные моряки Азербайджана находятся в Иране Политика 10:14
Казахстанские железные дороги перевезли менее 25 процентов пассажиров за семь месяцев 2021 года Транспорт 09:45
Паралимпийская команда Азербайджана отправилась в Токио (ФОТО) Спорт 09:45
В Азербайджане начался выбор специальностей в вузы Общество 09:26
В Узбекистане выявлено еще 863 случая заражения коронавирусом Узбекистан 09:26
Эксклюзивная вакцина от короновируса за биткоины — нестандартная схема мошенничества ИКТ 09:17
В горах Гренландии впервые пошел дождь, а не снег Другие страны 08:55
WP: cлучаев миокардита после вакцины Moderna может оказаться больше, чем считалось В мире 08:48
Госдеп пообещал не взимать плату за билеты на эвакуационные рейсы из Афганистана США 08:34
В Азербайджане разрабатываются инфосистемы с учетом мировых стандартов безопасности ИКТ 08:20
Илон Маск заявил, что Tesla в 2022 году представит прототип антропоморфного робота ИКТ 08:19
Грузинский цементный клей поступит на продажу в Литву Бизнес 08:00
Британия совершит последний рейс в Кабул 24 августа для эвакуации своих подданных Европа 07:35
Свыше 7,3 тыс. заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане Казахстан 07:13
В США захотели создать экраноплан США 06:48
США заявили, что готовят запасные варианты, если не получится восстановить сделку с Ираном США 06:29
Заблокировавшее в марте Суэцкий канал судно вновь пройдет через Красное море Арабские страны 06:12
Байден обсудил ситуацию в Афганистане с Макроном США 05:41
В работе третьего по величине банка Японии произошел сбой Другие страны 05:05
Байден надеется завершить эвакуацию американцев из Афганистана к 31 августа США 04:37
Гутерреш заявил, что мандат присутствия ООН в Афганистане может быть изменен Другие страны 04:11
Вице-президент США в Сингапуре и Вьетнаме обсудит пандемию и Китай США 03:46
Пуск ракеты "Союз" со спутниками OneWeb запланирован в ночь на 21 августа Россия 03:29
Полиция не нашла взрывного устройства в припаркованном в центре Вашингтона автомобиле США 03:07
Министр экономики Бразилии считает, что южноамериканскому континенту нужна единая валюта Другие страны 02:38
На Багамах 16 сентября пройдут досрочные парламентские выборы Другие страны 02:09
Глава ЮНЕСКО призвала защитить культурное наследие в Афганистане Другие страны 01:47
NASA приостановило контракт со SpaceX по лунному модулю из-за судебного иска Blue Origin США 01:23
Блинкен обсудил с генсеком НАТО ситуацию в Афганистане США 00:59
Три вакцинировавшихся сенатора США заразились коронавирусом США 00:35
Аргентина направит медиков в Гаити для помощи после землетрясения Другие страны 00:18
Латвия определила приоритетные направления для привлечения грузинских инвестиций Бизнес 00:01
Суверенные облигации Грузии незначительно подорожали Финансы 19 августа 23:45
Четыре полицейских пострадали в перестрелке в Альбукерке США 19 августа 23:33
Иран незначительно сократил импорт ковров из Турции Турция 19 августа 23:11
Движение "Талибан" объявило комендантский час в Кабуле Другие страны 19 августа 23:05
В Госдепе заявили, что в аэропорту Кабула находятся 6 тыс. человек США 19 августа 22:54
Узбекистан экспортировал фрукты и овощи на сумму $479,4 млн. Узбекистан 19 августа 22:40
Полиция сняла оцепление с площади Таймс-сквер в Нью-Йорке (Обновлено) США 19 августа 22:18
Турция не намерена превращаться в европейский «склад» для беженцев - Эрдоган Турция 19 августа 22:13
Лига конференций: «Карабах» победил шотландский клуб в первом матче плей-офф Общество 19 августа 22:11
Путин и Макрон обсудили Карабах Политика 19 августа 21:50
Еще двое граждан Грузии покинули Афганистан Грузия 19 августа 21:40
ООО «Azercell Telekom» получило международную золотую премию Gold STEVIE Award 2021 International Business Awards Экономика 19 августа 21:33
В Турции работают над реализацией около 500 транспортных и инфраструктурных проектов (Эксклюзив) Турция 19 августа 21:32
Польский военный самолёт эвакуировал 50 человек из Афганистана в Навоийский регион Узбекистана Узбекистан 19 августа 21:26
Названы претенденты на звание футболиста года по версии УЕФА Спорт 19 августа 21:12
СМИ: в Могадишо террорист взорвал бомбу вблизи здания штаб-квартиры разведки Другие страны 19 августа 20:48
Начало восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана – важное событие для Южного Кавказа – британский политик Политика 19 августа 20:15
В Азербайджане выросло производство сельхозпродукции Экономика 19 августа 20:00
Усилены оборонительные укрепления на стратегических высотах Нахчывана (ФОТО) Политика 19 августа 19:21
Азербайджанские танкисты продолжают подготовку к конкурсу «Танковый биатлон» (ФОТО) Азербайджан 19 августа 18:56
В Азербайджане начаты исследования в связи с диагностикой COVID-19 и разработкой вакцин Общество 19 августа 18:33
ЕС продолжает поддерживать Грузию в повышении ее экспортной конкурентоспособности Бизнес 19 августа 18:20
Азербайджанские менеджеры принимают участие в международных курсах по повышению квалификации Бизнес 19 августа 18:06
Долгосрочным решением является запуск переговоров по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией – Захарова Политика 19 августа 18:00
Узбекистан планирует сотрудничество с Китаем в сфере оборонной промышленности Узбекистан 19 августа 17:58
Все новости