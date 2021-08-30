В Шуше открываются Дни поэзии Вагифа

БАКУ /Trend/ - 30 августа в Шуше состоится открытие Дней поэзии Вагифа, сообщает в понедельник Trend.

Мероприятие, которое пройдет при организации Фонда Гейдара Алиева, будет впервые организовано в родном городе поэта после его освобождения.

Оно состоится перед комплексом музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа и продлится два дня.

В рамках Дней поэзии Вагифа будут организованы выступления, литературный симпозиум, выставки.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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