Можно ли иностранцам в Азербайджане пользоваться услугами в местах, где требуется наличие COVID-паспорта?

БАКУ /Trend/ - Согласно постановлению Кабинета министров от 26 мая 2021 года № 151, граждане ряда стран и граждане других государств, постоянно проживающие в этих странах, а также лица без гражданства, обладающие COVID-паспортами, могут въезжать в Азербайджан и выезжать из Азербайджана воздушным транспортом.

Как сообщили в четверг Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, эти лица могут пользоваться услугами, предоставляемыми в закрытых помещениях заведений общественного питания, гостиниц, крупных торговых центров и других объектов, где требуется наличие COVID-паспорта.

COVID-паспорт, выданный за границей, считается действительным и на территории Азербайджана.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)