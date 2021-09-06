В Азербайджане начинается выбор специальностей на вакантные места в вузах
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с сегодняшнего дня начинается выбор специальностей на свободные (вакантные) плановые места высших учебных заведений.
Как сообщили Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), выбор специальностей будет проходить в режиме онлайн с 6 по 10 сентября.
Абитуриенты в электронном заявлении наряду со специальностями свободных плановых мест вузов также могут указать коды специальностей средних специальных учебных заведений (колледжей). Специальности по которым ведется прием в средние специальные учебные заведения опубликованы в 5-м номере журнала «Абитуриент».
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