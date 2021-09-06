В Азербайджане завтра начинается онлайн-регистрация поступивших абитуриентов в учебных заведениях
БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня в Азербайджане начинается онлайн-регистрация абитуриентов в учебных заведениях, в которые они поступили, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобразования.
Они должны пройти регистрацию на portal.edu.az до 20 сентября 2021 года.
Непрохождение регистрации в указанный срок будет расцениваться как отказ от зачисления в вуз по соответствующей специальности.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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