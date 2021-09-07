Минобразования Азербайджана обратилось к родителям учащихся

БАКУ /Trend/ - Призываем родителей учеников не собираться перед школами и напоминаем о необходимости соблюдения социальной дистанции.

Об этом сказал седьмого сентября на брифинге советник министра образования Азербайджана Рустам Агаев, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что инфицированные коронавирусом члены семьи не должны приводить детей в школу. "Они обязаны проинформировать об этом руководство учебного заведения", - сказал Агаев.

Он также напомнил о случае, имевшем место в прошлом году, когда родитель привел в школу инфицированного ребенка. "Призываем родителей не допускать подобных случаев", - сказал Агаев.

Отметим, что очное обучение в I-IV классах школ возобновится с 22 сентября. Очные занятия в V-XI классах и в вузах возобновятся с 29 сентября.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)