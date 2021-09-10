В бакинском метро возникла задержка в движении поездов
БАКУ /Trend/ - В бакинском метрополитене возникла задержка в движении поездов.
Об этом сообщил пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, сообщает в пятницу Trend.
По его словам, поезд, движущийся в направлении станции "Ази Асланов", остановился на станции "Улдуз" из-за возможной технической неполадки, и пассажиры были высажены из вагонов.
"Состав был доставлен на тупиковую ветку в тоннеле станции "Нефтчиляр" для технического осмотра. На линию был пущен другой состав. Поэтому в движении поездов возникла задержка на три - четыре минуты", - сказал Мамедов.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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