В бакинском метро возникла задержка в движении поездов

БАКУ /Trend/ - В бакинском метрополитене возникла задержка в движении поездов.

Об этом сообщил пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, поезд, движущийся в направлении станции "Ази Асланов", остановился на станции "Улдуз" из-за возможной технической неполадки, и пассажиры были высажены из вагонов.

"Состав был доставлен на тупиковую ветку в тоннеле станции "Нефтчиляр" для технического осмотра. На линию был пущен другой состав. Поэтому в движении поездов возникла задержка на три - четыре минуты", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)