Сборная Азербайджана завоевала 60 медалей на первых Играх стран СНГ
БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана завоевала 60 медалей на завершившихся в субботу в Казани первых Играх стран СНГ, сообщает Trend.
Азербайджанские спортсмены завоевали 15 золотых, 16 серебряных и 29 бронзовых наград и заняли четвертое место в медальном зачете.
Первое место заняла сборная России с 215 медалями (114 золотых, 42 серебряных и 59 бронзовых). Далее следуют команда Узбекистана (23-32-36) и спортсмены из Казахстана (18-35-53).
Отметим, что в соревнованиях приняли участие 1 139 спортсменов. В программу Игр вошли 16 видов спорта.
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