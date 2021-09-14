В Азербайджане на работу принято более 200 учителей

БАКУ /Trend/ - Собеседование в рамках конкурса по приему на работу учителей в 2021-2022 учебном году успешно прошли 219 человек, которые будут работать в общеобразовательных учебных заведениях по бессрочному договору, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования Азербайджана.

Как отмечается, до 18:00 16 сентября лица, успешно прошедшие конкурс, должны представить в соответствующий местный орган управления образования необходимые документы – копии удостоверения личности, документа о высшем или среднем образовании и приложения к нему, трудовую книжку (при ее наличии), 4 фотографии, справку о состоянии здоровья и др.

Отметим, что собеседования состоялись 8-9 сентября в онлайн-формате на платформе Microsoft Teams.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)