Во время армянской оккупации были разграблены минерально-сырьевые ресурсы Азербайджана - замминистра

БАКУ /Trend/ - Во время армянской оккупации азербайджанских земель подверглись разграблению минерально-сырьевые ресурсы Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на мероприятии на тему «Состояние окружающей среды и природных ресурсов в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах» сказал замминистра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

По его словам, в период оккупации эксплуатировались и были разграблены 52 месторождения золота, серебра, меди, ртути, различных строительных материалов, подземных вод и термальных минеральных вод.

Замминистра отметил, что Восточный Зангезур и Карабахский регион особо богаты водными ресурсами: «На этих территориях существуют 14 основных рек, 9 водохранилищ, 7 озер и природных минеральных источников, имеющих экологическое значение. В результате того, что 4 основные трансграничные реки между Азербайджаном и Арменией - Араз, Баситчай, Баргюшадчай и Охчучай оставались вне экологического контроля, длительное время невозможно было получить точную информацию о состоянии этих бассейнов. Результаты мониторингов показали, что эти реки чрезвычайно сильно загрязнены тяжелыми металлами».

Он подчеркнул, что Зангезурский медно-молибденовый и Кафанский медно-рудный комбинаты на территории Армении загрязняют реку Охчучай неочищенными производственными водами, а также сточными водами, формируемыми в гг. Кафан и Гаджаран: "Русло реки превратилось в зону экологического бедствия. Чрезмерное загрязнение реки Охчучай привело к массовому уничтожению видов фауны. Кроме того, в период оккупации отсутствовало техническое обслуживание Сарсангского водохранилища, что превратило его в источник потенциальной угрозы для 40 тысяч человек, проживающих на близлежащих территориях. Зимой в результате подачи воды из этого водохранилища затапливались населенные пункты, сельскохозяйственные участки, коммуникационные линии, летом же вода практически не подавалась, поэтому возникал ее дефицит и серьезные проблемы для полива посевных площадей».

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)