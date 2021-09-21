В Баку ограничат движение транспорта на одной из улиц

БАКУ /Trend/ - 21 сентября, с 20:00 до 08:00, будет ограничено движение транспорта на улице Дж.Салимова в Насиминском районе Баку (на ее участке от круговой транспортной развязки в 3-м микрорайоне до пересечения с улицей А.Саламзаде) и на вспомогательной дороге в связи с проводимыми строительными работами, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

В госагентстве призвали водителей в этой связи использовать для проезда альтернативные дороги.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)