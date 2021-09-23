Медиа-компания Day.Az принята в состав делового союза MÜSİAD, объединяющего крупнейшие компании Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между медиа-компанией Day.Az и Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) в четверг подписано соглашение о бизнес-партнерстве.

Как передает Trend, документ подписали заместитель директора компании Эмин Алиев и вице-президент представительства MÜSİAD в Азербайджане Саит Йинанч.

Комментируя это соглашение, глава Дирекции международных проектов АМИ Trend Руфиз Хафизоглу сказал, что оно откроет широкие возможности для будущего сотрудничества медиа-компании Day.Az с бизнес-структурами Турции и в то же время будет способствовать выходу на рекламный рынок этой братской страны.

"Сотрудничество между Day.Az и MÜSİAD создаст возможности для интеграции азербайджанских СМИ в медиа-пространство Турции", - сказал Хафизоглу.

Отметим, что MÜSİAD учреждена в 1990 году в Стамбуле. В настоящее время ассоциация объединяет 11 тысяч компаний со всего мира и имеет представительства в 95 странах.

В нее входят такие ведущие турецкие компании, как AlbayrakGroup, Turkish Airlines (THY), Kalyon Group и Cengiz Inshaat.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)