В Азербайджане Агентство DOST реализует проект «SMM-поддержка призеров Паралимпийских игр»

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане при поддержке Агентства DOST стартовал проект «SMM-поддержка призеров Паралимпийских игр», сообщает в четверг Trend со ссылкой на агентство.

В рамках проекта в социальных сетях будут открыты официальные профили азербайджанских спортсменов, завоевавших медали на Паралимпийских играх.

Паралимпийский чемпион Эльвин Астанов сказал Trend, что выражает Агентству DOST свою признательность за этот проект.

«Приглашаю друзей с ограниченными возможностью здоровья присоединиться к нам. Нужно выходить в общество и заниматься спортом, а не сидеть дома. Обращаюсь, прежде всего, к раненым участникам войны, чтобы они разделили с нами радость победы», - сказал Астанов.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)