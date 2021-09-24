У абитуриентов в Азербайджане вырос интерес к технологическим специальностям

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на 75 процентов выросло число студентов, поступивших на технологические специальности вузов.

Как сообщает Trend, об этом сказал в пятницу заместитель министра образования Идрис Исаев на международной конференции, посвященной Году Низами Гянджеви.

По его словам, в несколько раз был расширен прием студентов на специальности вузов, обучение на которых осуществляется за счет средств госбюджета.

"К примеру, число студентов, поступивших на специальности в области компьютерных технологий, выросло в 1,9 раза, компьютерной инженерии - в 2,6 раза, информационной безопасности - в 3,9 раза.

Четыре из 11 программ, прошедших международную аккредитацию в наших вузах, являются техническими и технологическими специальностями. Все это говорит о том, что система образования должна быть готова к глобальным вызовам", - сказал Исаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @ElchinMehdiyev