Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала вторую золотую медаль на Гран-при в Загребе
БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала очередную золотую медаль на Гран-при в хорватском Загребе.
Как сообщает Trend, вступивший в борьбу в четвертьфинале азербайджанский дзюдоист Мамедали Мехтиев (90 кг) сначала победил Себастьяна Олдака (Польша), затем – Вачида Борчашвили (Австрия) и Хусейна Халмурзаева (Россия) и вышел в финал. В решающей схватке представитель Азербайджана одолел Луку Маисурадзе (Грузия) и стал победителем Гран-при.
Отметим, что ранее золотую медаль завоевал азербайджанский дзюдоист Хидаят Гейдаров (73 кг).
Азербайджан на турнире, в котором принимало участие более 240 спортсменов из 35 стран, был представлен двумя дзюдоистами.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Во время второй Карабахской войны азербайджанские солдаты проявили большую храбрость, профессионализм и целеустремленность - Мэтью Брайза
Истребитель ВВС Азербайджана выполнил очередной показательный полет на фестивале Технофест-2021 (ФОТО)
Победа в Отечественной войне вписана в славную историю Азербайджана – советник Президента Турции (ФОТО/ВИДЕО)
История, написанная победоносной азербайджанской армией, является прочной основой для дальнейшего развития страны – генсек Тюркского совета
Азербайджанские земли были освобождены от оккупации благодаря силе армии и руководству Президента Ильхама Алиева - посол Турции (ФОТО/ВИДЕО)
В 44-дневной Отечественной войне победа была достигнута благодаря силе армии и народа Азербайджана – турецкий эксперт
В Баку 26 и 27 сентября в связи с мероприятиями по случаю Дня памяти будет ограничено движение на ряде улиц и проспектов