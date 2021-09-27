В бакинской мечети Тезепир прошла церемония, посвященная Дню памяти

БАКУ /Trend/ - В мечети Тезепир в Баку прошла церемония, посвященная Дню памяти, сообщает в понедельник Trend.

На церемонии с участием председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюра Пашазаде был совершен намаз, вознесены молитвы.

Отметим, что в знак глубокого уважения к памяти шехидов - солдат и офицеров, героически сражавшихся в Отечественной войне Азербайджана и, отдав жизнь за Родину, поднявших азербайджанский флаг на освобожденных от оккупации территориях страны, распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года было принято решение ежегодно отмечать 27 сентября как День памяти.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)