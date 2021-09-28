В послевоенный период в Азербайджане более 30 тыс. человек оказана соцподдержка – замминистра

БАКУ /Trend/ - В послевоенный период в Азербайджане социальная защита предоставлена более 30 тысячам человек, осуществлено более 15 700 социальных выплат более чем 7 900 членов семей шехидов.

Как сообщает Trend, об этом во вторник сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Керимов на презентации сайта Memorial.az – «Книги памяти».

Он отметил, что распоряжениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева значительно увеличены размеры социальных выплат.

«Так, Героям Отечественной войны определена ежемесячная выплата в размере 2 000 манатов, увеличены пенсии инвалидам войны. В 2021 году масштаб программы по обеспечению квартирами и частными домами расширился в пять раз, в ближайшие годы планируется предоставить 11 000 квартир и частных домов. В этом году предусмотрено предоставить 3 000 квартир и домов, из которых 1 600 уже переданы их владельцам.

После окончания боевых действий были посещены все семьи шехидов и определены их потребности. В рамках мер поддержки 142 военнослужащих обеспечены высокотехнологичными протезами последнего поколения, а 1 500 ветеранов оказаны реабилитационные услуги. К мерам активной занятости привлечены 8 000 граждан, в рамках "Марафона занятости" трудоустроены 765 членов семей шехидов. Около 1 000 человек из числа членов семей шехидов воспользовались Единым координационным центром для доступа к социальным и другим услугам. Агентство социальных услуг разрабатывает мобильное приложение "Незабвенный". В июне состоялась предварительная презентация этого приложения, которое призвано более подробно ознакомить общество с боевым путем шехидов и ветеранов», – сказал Анар Керимов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)