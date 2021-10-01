Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам энергообеспечения на освобожденных территориях Азербайджана
Общество 1 октября 2021 13:56 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Рабочая группа по вопросам энергообеспечения Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, провела в пятницу очередное заседание в формате видеоконференции, сообщает Trend.
Новость обновляется
Тэги:Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Moody’s может повысить суверенный рейтинг Азербайджана до «Ва1» со «стабильным» прогнозом Финансы 14:10
В Азербайджане за год более 70 человек задержаны с поличным по фактам коррупции - генпрокурор Азербайджан 14:09
Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам энергообеспечения на освобожденных территориях Азербайджана Общество 13:56
В агропарки Азербайджана вложено порядка 1 млрд манатов частных инвестиций - Микаил Джаббаров Экономика 13:00
IT-компании Узбекистана получат большие преимущества от сотрудничества с российской "Иннополис" (Эксклюзив) ИКТ 12:53
В Израиле пройден пик четвертой волны эпидемии коронавируса: В сентябре умерли 679 больных COVID-19 Израиль 12:06
Нужно привлечь к ответственности преступные власти Армении в международных судах – генпрокурор Азербайджана Политика 11:48
Чешские компании имеют потенциал участия в "умных проектах" Азербайджана - Микаил Джаббаров (ФОТО) Экономика 11:30
Коронавирус в Израиле: Менее 47 тысяч зараженных, около 600 из них в тяжелом состоянии Израиль 11:23
Найдены тела около 150 человек, пропавших без вести во время первой Карабахской войны - генпрокурор Азербайджана Политика 10:36
Генпрокурор Азербайджана о привлечении к ответственности зарубежных компаний за незаконную деятельность в Карабахе во время оккупации Политика 10:22
Найдены останки одного из 7 военных, пропавших без вести во время Отечественной войны Азербайджана - Кямран Алиев Политика 10:19
Более половины грузоперевозок Азербайджана в сентябре через систему «Единое окно» пришлось на авиатранспорт Экономика 10:11
За преступления против азербайджанцев на войне в международный розыск объявлены 24 армянина – генпрокурор Политика 10:04
Экспорт ненефтяной продукции госкомпаниями Азербайджана с начала года вырос на более чем $270 млн Экономика 09:56
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам на освобожденных землях Азербайджана Экономика 09:44
Азербайджано-турецкие отношения не должны волновать третьи страны - администрация президента Турции Политика 09:04
Пока Армения играла в свои грязные игры, Азербайджан создал современную армию с высокоточными технологиями ведения боя - литовский журналист Политика 00:01
Международный суд ООН проведет слушания по иску Азербайджана против Армении Политика 30 сентября 22:26
Американская Epsilon получила приток газа из двух скважин в Узбекистане Узбекистан 30 сентября 21:25
Цена на газ в Европе на закрытии торгов составилa $1120 за 1 тыс. куб. м Энергетика 30 сентября 21:21
После отмены лицензий в секторе туризма в Азербайджане ряду отелей не были присвоены звезды - Агентство Общество 30 сентября 20:51
Система звездной классификации отелей в Азербайджане основана на европейских стандартах - Бюро по туризму Общество 30 сентября 20:49
Азербайджанский архитектор с проектом Bokashi Kova признана лучшей в мире (ФОТО) Социум 30 сентября 20:20
В подразделениях спецназа Отдельной общевойсковой армии Нахчывана состоялись тактико-специальные учения по борьбе с терроризмом (ФОТО/ВИДЕО) Политика 30 сентября 20:00
В Азербайджане 17 отелям будут выданы первые национальные и международные сертификаты Общество 30 сентября 19:52
Бакинское транспортное агентство будет контролировать дороги со спутника (ФОТО) Общество 30 сентября 19:50
Грузия и Азербайджан намерены расширить сотрудничество в сфере энергетики Энергетика 30 сентября 19:42
Азербайджанский тарист покорил Европу и удостоен почетных медалей (ВИДЕО, ФОТО) Культура 30 сентября 19:37
Благодаря трубопроводам Азербайджан многие годы был крупнейшим инвестором в экономику Грузии Энергетика 30 сентября 19:24
Азербайджан подписал контракты с турецкими компаниями по эксплуатации 3 рудных месторождений (ФОТО) Экономика 30 сентября 19:16
В Азербайджане сформированы новые стандарты и подходы распределения "бланков разрешений" Транспорт 30 сентября 19:05