Находящийся под арестом экс-председатель ОАО «Азерхалча» помещен в больницу

БАКУ /Trend/ - Находящийся под арестом бывший председатель ОАО «Азерхалча» Видади Мурадов помещен в больницу, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на источник.

Согласно информации, Мурадов страдает онкологическим заболеванием и в связи с ухудшением состояния он был переведен в Национальный онкологический центр.

Отметим, что в связи с незаконными действиями Видади Айдын оглу Мурадова в его отношении Генеральной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана.

В ходе следственных мероприятий возникли основания для подозрения в том, что Видади Мурадов, работая в должности председателя правления ОАО «Азерхалча», злоупотребив должностными полномочиями, нанес ОАО ущерб в особо крупном размере, а также, внеся в официальные документы заведомо ложные сведения, допустил служебный подлог. Помимо этого, возникли обоснованные подозрения в том, что Видади Мурадов в период с 20 декабря 2017 года по 18 февраля 2019 года, добившись продажи по заниженной цене принадлежащих ОАО «Азерхалча» ковров различного размера ООО «Азер-Илме», учредителем которого является, присвоил имущество стоимостью 339 427 манатов, тем самым злоупотребив должностными полномочиями и нанес ущерб в особо крупном размере законным интересам ОАО «Азерхалча».

Также возникли обоснованные подозрения в том, что 28 марта 2019 года, несмотря на возможность закупки линии по очистке шерсти, стоимость которой на зарубежном рынке составляла 800 тысяч долларов США (1,36 миллиона манатов по курсу того времени), и тот факт, что эта сделка по купле-продаже была бы более экономически выгодной для возглавляемого Видади Мурадовым ОАО, он, предварительно войдя в сговор с лицами, личность которых устанавливается следствием, в целях хищения принадлежащего ОАО «Азерхалча» имущества путем растраты заключил с одной из компаний, действующих на территории Германии, по более невыгодным для возглавляемого им ОАО условиям договор подряда на сумму 5,314 миллиона евро (10,167 миллиона манатов) и, добившись перевода денежных средств в размере 1,8 миллиона евро (3,444 миллиона манатов) с банковского счета ОАО «Азерхалча» на банковский счет вышеназванной компании, растратил принадлежащие ОАО средства в размере 2,084 миллиона манатов.

Видади Айдын оглу Мурадову 9 января 2021 года было предъявлено обвинение по статьям 179.4 (присвоение в особо крупном размере), 213.3 (уклонение от налогов в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 313 (служебный подлог) УК Азербайджана и решением районного суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста..

С целью возмещения ущерба, нанесенного государству, решением суда на жилые и нежилые площади общей стоимостью 30 миллионов 587 тысяч манатов на имя Мурадова и членов его семьи, а также активы и доли акций в ООО «Azər-İlmə» наложен арест.

Отметим, что сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям должен был состояться судебный процесс по уголовному делу Видади Мурадова.

(Перевод; Кямаля Сеидова)