В Азербайджане усилили борьбу с незаконными пассажироперевозками

БАКУ /Trend/ - МВД и Агентство наземного транспорта Азербайджана проводят с 12 октября рейды против лиц, занимающихся незаконными пассажироперевозками автомобильным транспортом.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщила глава пресс-службы агентства Нурида Аллахъярова.

Она отметила, что рейды проводятся с 08:00 сегодняшнего дня.

"В настоящее время сотрудники дорожной полиции совместно с сотрудниками агентства проводят рейд на Гарадагском посту. С сегодняшнего дня подобные рейды будут проводиться регулярно против лиц, занимающихся незаконными пассажироперевозками. В их отношении будут приниматься соответствующие меры", - сказала Аллахъярова.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)