Ракетный обстрел Арменией мирных жителей похоронной процессии показал ее фашистскую сущность– рассказывают жертвы террора Тертера (ФОТО/ВИДЕО)

ТЕРТЕР /Trend/ - 15 октября 2020 года ВС Армении обстреляли Тертерский район из тяжелых артиллерийских орудий. Враг подверг ракетному обстрелу мирных жителей похоронной процессии на городском кладбище. В результате погибли четверо жителей района - Оруджев Парвиз Новруз оглу (1989), Рустамов Васиф Бахадур оглу (1960), Амиров Искендер Ельмар оглу (1968) и Заманов Шакир Хасай оглу (1988), еще четыре человека получили осколочные ранения.

В годовщину этого события съемочная группа Карабахского бюро Trend навестила семьи погибших мирных жителей - жертв армянского террора. Члены их семей рассказали, что эти потери потрясли их, однако историческая победа, завоеванная в 44-дневной Отечественной войне, придала им силы и вдохновение.

Представляем вниманию читателей этот видеорепортаж:

(Автор: Аслан Мамедли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)