Стало известно время проведения очередного Гран-при Азербайджана Формулы 1

На заседании Всемирного совета FIA по автоспорту, проходившем в Париже, подтверждён календарь чемпионата мира на 2022 год – как и ожидалось, в нём 23 гонки, однако с несколькими трассами требуется подписать либо продлить контракты, что произойдёт несколько позже. Гран-при Азербайджана назначен на 12 июня 2022 года, передает Trend со ссылкой на F1News.

Сезон-2022 следует за двумя беспрецедентными для Формулы 1 годами, когда из-за пандемии пришлось многократно пересматривать и корректировать календарь сезона – в прошлом году удалось провести 17 этапов, в этом будет уже 22. В сложившихся обстоятельствах всё это можно считать очень серьёзным достижением, учитывая глобальный масштаб чемпионата.

Спорт продемонстрировал способность гибко реагировать и адаптироваться к возникающим сложностям. С одной стороны, в Формуле 1 надеются, что угроза пандемии в следующем году будет постепенно снижаться, с другой, обещают внимательно следить за развитием ситуации и тесно сотрудничать со всеми промоутерами и местными властями.

В пресс-релизе Формулы 1 отдельно подчёркивается, что Гран При Китая в календарь не включён из-за ситуации с пандемией, но этап в Шанхае вернётся в чемпионат, как только для этого сложатся благоприятные условия.

Дата Гран При Место проведения 20 марта Бахрейн Сахир 27 марта Саудовская Аравия Джидда 10 апреля Австралия Мельбурн 24 апреля Эмилия-Романья Имола* 8 мая Майами Майами** 22 мая Испания Барселона* 29 мая Монако Монако 12 июня Азербайджан Баку 19 июня Канада Монреаль 3 июля Великобритания Сильверстоун 10 июля Австрия Шпильберг 24 июля Франция Ле-Кастелле 31 июля Венгрия Будапешт 28 августа Бельгия Спа 4 сентября Нидерланды Зандфорт 11 сентября Италия Монца 25 сентября Россия Сочи 2 октября Сингапур Сингапур* 9 октября Япония Сузука 23 октября США Остин* 30 октября Мексика Мехико 13 ноября Бразилия Сан-Паулу 20 ноября Абу-Даби Яс-Марина

* – требуется подписание контракта

** – требуется омологация трассы