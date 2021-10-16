Освобождение Карабаха оказало большую поддержку решению проблемы с нехваткой воды - замминистра экологии Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Освобождение Карабаха оказало большую поддержку решению проблемы с нехваткой воды.

Об этом в субботу сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, сообщает Trend.

По его словам, общий запас воды освобожденных территорий составляет до двух миллиардов кубометров.

"Данное обстоятельство позитивно скажется на питьевом водоснабжении населения, а также снабжении посевных полей оросительной водой. В связи с этим разрабатываются новые проекты", - сказал Керимов.

Он добавил, что на последующем этапе планируется построить водохранилища на реке Баргушад, а также реализовать проекты в связи с обеспечением водоснабжения Агдама и Физули.

"Это очень дорогостоящие проекты. По мере вложения государственных инвестиций мы увидим их результаты", - подчеркнул замминистра.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)