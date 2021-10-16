БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 30 619 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 12 186, вторую – 18 433.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 9 168 970. При этом первую дозу препарата получили 4 954 189, вторую – 4 214 781 человек.

(Перевод: Турал Гараджаев)