Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали на Кубке Европы

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана завоевала две медали на Кубке Европы по дзюдо в Дубровнике (Хорватия).

Как сообщает Trend, Руфат Исмаилов, выступавший в весовой категории 90 кг, завоевал серебряную медаль турнира.

Магеррам Имамвердиев (81 кг) взял "бронзу".

Отметим, что на Кубке Европы Азербайджан представляет мужская сборная. В престижных соревнованиях приняли участие около 300 дзюдоистов из 26 стран мира, в том числе 11 азербайджанских дзюдоистов.