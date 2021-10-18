Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали на Кубке Европы

Общество 18 октября 2021 09:08 (UTC+04:00)
Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали на Кубке Европы

БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана завоевала две медали на Кубке Европы по дзюдо в Дубровнике (Хорватия).

Как сообщает Trend, Руфат Исмаилов, выступавший в весовой категории 90 кг, завоевал серебряную медаль турнира.

Магеррам Имамвердиев (81 кг) взял "бронзу".

Отметим, что на Кубке Европы Азербайджан представляет мужская сборная. В престижных соревнованиях приняли участие около 300 дзюдоистов из 26 стран мира, в том числе 11 азербайджанских дзюдоистов.

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