Азербайджанская автомобильная федерация организовала заезд Time Attack (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Азербайджанская автомобильная федерация и Subaru Club Azerbaijan в рамках осеннего кубка организовали заезд Time Attack среди автомобилей марки Subaru.
Как сообщает в понедельник Trend, победителем заезда в классе атмосферных двигателей, который был организован в центре по обучению водителей Test and Training Azerbaijan, с показателем в 51.482 секунду на Subaru Legacy стал Мушфиг Рахманов. Второе и третье места заняли Эмиль Гулиев и Тельман Гараев соответственно.
В классе турбированных двигателей к финишу первым пришел Нурали Мамедов с показателем в 47.682 секунды, вторым оказался Эмиль Алекперов (49,138 сек.), а третьим - Азад Гусейнов (49,534 сек.).
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