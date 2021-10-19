На вторичном рынке жилья в Баку упали цены

БАКУ /Trend/ - В сентябре цены на вторичном рынке жилья в Баку упали на 2,19 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,17 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Об этом во вторник сказал Trend директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт по вопросам недвижимости Нусрат Ибрагимов.

Он отметил, что средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в прошлом месяце составила 1 610 манатов.

"В прошлом месяце средняя цена квадратного метра сравнительно дешевого жилья составляла 1 334 маната, а стоимость квадратного метра относительно дорогих квартир - 3 040 манатов", - отметил Ибрагимов.

Причину снижения цен эксперт связал со структурными изменениями, то есть в прошлом месяце на рынок вышли дешевые квартиры.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)