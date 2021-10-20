В Азербайджане выявлено еще 2 303 случая заражения коронавирусом, вылечились 1 010 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 303 случая заражения коронавирусом, 1 010 человек вылечились, 16 - скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 507 857 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 480 685 человек вылечились, 6 809 – скончались, число активных больных составляет 20 363.
За последние сутки в стране проведено 12 075 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 056 819.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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