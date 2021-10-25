Заразившиеся COVID-19 в течение 56 дней могут вакцинироваться третьей дозой – Агентство по ОМС

БАКУ /Trend/ - Заразившиеся COVID-19 и получившие сертификат иммунитета, начиная с шестого месяца, то есть с даты, когда истекает срок сертификата, в течение 56 дней могут вакцинироваться третьей (бустерной) дозой, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственное Агентство обязательного медицинского страхования (ОМС).

Третья доза бессрочно продлевает сертификат иммунитета.

Отметим, что через 5 месяцев после заражения можно занять онлайн-очередь на сайте randevu.its.gov.az.

Если время, требуемое для вакцинации третьей дозой, истекло, то для получения сертификата вакцинации необходимо привиться обеими дозами. Так, гражданин через 28 дней после первой дозы может вакцинироваться второй дозой и заменить сертификат иммунитета сертификатом вакцинации.

Напомним, что вакцинация третьей дозой началась в августе этого года.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)