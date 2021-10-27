Названо число действующих в Азербайджане религиозных организаций
БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день в Азербайджане осуществляют деятельность 970 религиозных организаций.
Об этом сообщила Trend заведующая отделом по связям с общественностью Государственного комитета по работе с религиозными организациями Ягут Алиева.
По ее словам, за последние 10 месяцев в Азербайджане не было зарегистрировано ни одной религиозной общины.
"В Азербайджане прошли государственную регистрацию 970 религиозных организаций. С конфессиональной точки зрения 933 из них исламские, а 37 - неисламские", - сказала Алиева.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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