Улучшено водоснабжение до 770 семей шехидов и ветеранов войны - ОАО «Азерсу» (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - ОАО «Азерсу» с начала года улучшило водоснабжение 769 семей, в том числе 457 семей шехидов и 312 - участников войны, передает в четверг Trend со ссылкой на ОАО.
В рамках проектов, реализуемых за счет внутренних ресурсов, ОАО для улучшения водоснабжения семей шехидов и участников Отечественной войны проложило водные линии общей протяженностью 51 километр.
В частных домах близ водных линий, проложенных для семей шехидов и ветеранов войны, установлены водяные счетчики и обеспечено бесперебойное водоснабжение.
Также за прошедший период для домов семей шехидов и ветеранов войны были проложены канализационные линии протяженностью три километра.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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