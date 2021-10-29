В Азербайджане выявлено еще 2 132 случая заражения коронавирусом

БАКУ / Trend / - В Азербайджане выявлено 2 132 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), выздоровели 1 757 человек, 26 человек скончались, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 526 920 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 490 789 человек вылечились, 7 021 – скончался, число активных больных составляет 29 110.

За последние сутки в стране проведено 11 753 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 169 788.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)