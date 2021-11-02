В Азербайджане предложено освободить импорт книг и бумаги от НДС (версия 2)

(первая версия в 11:54)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане импорт книг и бумаги предложено освободить от НДС, сообщает во вторник Trend.

Это предусматривает законопроект о внесении поправки в Налоговый кодекс, общественные слушания по которому прошли сегодня в комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменению, от НДС освобождаются: импорт и продажа печатных СМИ и книг (за исключением электронных книг), перечень которых утверждается органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти, комплектов учебников, бумаги в виде рулонов или листов для производства этой продукции, а также редакционная, издательская и полиграфическая деятельность (за исключением рекламных услуг) по выпуску печатных СМИ и изданию книг.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)