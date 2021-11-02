В Азербайджане вынесут на общественное обсуждение законопроект "О высшем образовании"
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане новый законопроект "О высшем образовании" будет вынесен на общественное обсуждение.
Как сообщает во вторник Trend, сегодня состоялось обсуждение законопроекта "О высшем образовании", подготовленного рабочей группой комитета по науке и образованию Милли Меджлиса (парламент).
В связи с законопроектом выступили председатель парламентского комитета Бахтияр Алиев, заместитель министра образования Идрис Исаев, депутаты.
Затем рабочая группа приняла решение о дальнейшем совершенствовании законопроекта, уточнении некоторых вопросов и последующем его вынесении на общественное обсуждение.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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