В Азербайджане вынесут на общественное обсуждение законопроект "О высшем образовании"

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане новый законопроект "О высшем образовании" будет вынесен на общественное обсуждение.

Как сообщает во вторник Trend, сегодня состоялось обсуждение законопроекта "О высшем образовании", подготовленного рабочей группой комитета по науке и образованию Милли Меджлиса (парламент).

В связи с законопроектом выступили председатель парламентского комитета Бахтияр Алиев, заместитель министра образования Идрис Исаев, депутаты.

Затем рабочая группа приняла решение о дальнейшем совершенствовании законопроекта, уточнении некоторых вопросов и последующем его вынесении на общественное обсуждение.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)