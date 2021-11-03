В Азербайджане предложено изменение в Налоговый кодекс в связи с открытием банковских счетов
БАКУ /Trend/ - В почтовых отделениях Азербайджана можно будет открыть банковский счет.
Это отражено в изменении, предлагаемом в Налоговый кодекс, сообщает в среду Trend.
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