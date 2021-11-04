Глава ВОЗ на форуме в Баку: Наша цель - вакцинировать до конца года не менее 40% мирового населения

БАКУ /Trend/ - Цель Всемирной организации здравоохранения - вакцинировать от коронавируса не менее 40 процентов мирового населения до конца года.

Как сообщает Trend, об этом заявил в четверг генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в своем видеообращении к участникам VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19".

По его словам, от пандемии не застрахованы даже самые развитые страны.

"Пандемия коронавируса показала, что вопросам здравоохранения всегда следует уделять особое внимание. Мы должны увеличить финансирование сферы здравоохранения в целом", - сказал Гебрейесус.

Он также призвал мир готовиться к новому кризису.