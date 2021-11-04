Представители Албано-удинской христианской религиозной общины посетили село Чинарлы Ходжавендского района (ФОТО)
ХОДЖАВЕНД /Trend/ - Представители Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана, являющейся преемницей Албанской апостольской независимой церкви, побывали в селе Чинарлы Ходжавендского района, сообщает в четверг Карабахское бюро Trend.
Члены религиозной общины посетили в селе древний албанский храм - церковь Агхач.
Поездка организована при поддержке Фонда пропаганды духовных ценностей при Госкомитете по работе с религиозными структурами.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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