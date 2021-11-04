"Карабах" возвращается из Казахстана с победой

БАКУ /Trend/ - Сегодня проходят матчи четвертого тура группового этапа Лиги конференций.

Как сообщает Trend, представляющий Азербайджан на турнире футбольный клуб "Карабах" в гостях встречался с казахстанским "Кайратом". Встреча завершилась победой агдамского клуба со счетом 2:1.

В составе агдамцев отличились И.Ваджи (58), А.Зубир (72). В составе "Кайрата" единственный гол забил Ж.Канте (68).

После этого результата в активе "Карабаха" 10 очков. Команда Гурбана Гурбанова на данный момент является лидером группы. "Базель", сыгравший на одну игру меньше, идет вторым с 7 очками.