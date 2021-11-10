Синоптики предупредили о сильном ветре и понижении температуры воздуха в Баку
БАКУ /Trend/ - До 12 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове установится нестабильная погода, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
С вечера 10 ноября и до второй половины дня 11-го на полуострове местами ожидаются дожди.
Скорость северо-западного ветра составит 18-23, местами - 27-32, в порывах - 35-38 м/сек.
11 ноября температура воздуха понизится на 5-10 градусов и составит 9 градусов тепла.
В районах Азербайджана до утра 12 ноября прогнозируются дожди с перерывами, в горных и предгорных районах - снег. Скорость западного ветра составит 15-20, местами - 20-25, в порывах - 33-38 м/сек.
Температура воздуха понизится на 5-10 градусов.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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