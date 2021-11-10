В Азербайджане зафиксирован самый низкий показатель смертности от COVID-19 в регионе

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане зафиксированы самые низкие показатели смертности от коронавирусной инфекции в регионе.

Как передает в среду Trend, об этом свидетельствует информация, размещенная на портале Our World in Data.

По его данным, самая высокая смертность от COVID-19 зафиксирована в Грузии - 2,6 тысячи смертей на один миллион человек населения.

На втором месте - Армения с показателем 2,2 тысячи смертей на один миллион человек.

На девятое ноября этот показатель в Азербайджане составил 713 смертей на один миллион человек. В целом на эту дату в Азербайджане было выявлено 550 446 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 511 400 человек вылечились, 7 320 – скончались, число активных больных составило 31 726.