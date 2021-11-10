В Азербайджане выявлено еще 1 876 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 248 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 876 случаев заражения коронавирусом, 2 248 человек вылечились, 22 - скончались, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 552 322 случая заражения коронавирусной инфекцией, 513 648 человек вылечились, 7 342 – скончались, число активных больных составляет 31 332.

За последние сутки в стране проведено 8 615 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 5 309 867.

( Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)